Wydała kilkadziesiąt tysięcy na operacje plastyczne w Turcji. Teraz chwali się efektami (FOTO)

Danielle Gross jeszcze niedawno miała obsesję na punkcie pieczywa i gazowanych napojów. Potrafiła wypić dziennie nawet 5 puszek coli i zajadać się bułkami do każdego posiłku. Kobieta zmagała się z otyłością i postanowiła coś z tym zrobić. Zdecydowała się na operację zmniejszenia żołądka. Potem powiększyła piersi i miała zabieg plastyki brzucha. Teraz śmiało chwali się swoim nowym ciałem.

Danielle Gross wydała kilkadziesiąt tysięcy złotych na operacje plastyczne

29-letnia Danielle Gross to matka dwójki dzieci, która pojechała do Turcji w maju zeszłego roku, aby poddać się operacji bariatrycznej. Zależało jej na zrzuceniu zbędnych kilogramów. Ale już wtedy wiedziała, że to nie będzie jej ostatnia operacja.