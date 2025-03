Wydała MILION dolarów na operacje plastyczne. Pracownik lotniska NIE ROZPOZNAŁ jej na zdjęciu. "Perfekcja ma swą cenę"

Piękno ma swoją bardzo wysoką cenę, o czym nieustannie przypominają nam poprzerabiani do granic możliwości celebryci . Niestety, argument o diecie zmieniającej rysy twarzy mocno się zdezaktualizował, a baczni internauci są w stanie wskazać każdą "wyprasowaną" zmarszczkę na twarzach bohaterów show-biznesu. Decyzja o ingerencji skalpela nieraz podyktowana jest pragnieniem desperackiego utrzymania młodego wyglądu. Czasami jednak w grę wchodzi chęć upodobnienia się do swojego idola.

Influencerka nie została rozpoznana podczas odprawy

Przyglądając się z bliska fotografii zamieszczonej w dokumencie, faktycznie można się pomylić. Janaína Prazeres prezentowała się na niej znacznie bardziej naturalnie. Różnice były widoczne przede wszystkim w kształcie nosa i owalu twarzy . Celebrytka w międzyczasie rozjaśniła też włosy, co również utrudniło pracownikom odprawy rozpoznanie pasażerki.

Ostatecznie Brazylijka po 40 minutach dostała się na pokład samolotu lecącego do Stanów Zjednoczonych. Po powrocie do ojczystego kraju natychmiast przystąpiła do wyrobienia sobie nowych dokumentów tożsamości.