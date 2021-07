Wydekoltowana Ewa Kasprzyk lansuje się z córką na Festiwalu Mozartowskim. Są do siebie podobne? (ZDJĘCIA)

healer 11 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

czy ja dożyję czasów gdy jakieś dziecko celebrytów zostanie lekarzem. informatykiem, architektem, fizykiem czy choćby prawnikiem?? same wyjątkowe talenty muzyczne, aktorskie, "projektantki", modelki, trendsetterzy, influencerzy....a to wszystko pic na wodę, rzadko który dzieciak dorównał sławnemu ojcu czy matce, większość to nieudacznicy jakoś ślizgający się przez życie dzięki nazwisku i głupocie ludzi którzy śledząc ich na różnych instagramach nabijają im kasę....