Wydekoltowana Kate Moss baluje z córką do białego rana z okazji 51. urodzin. W taki sposób odreagowuje rozstanie?

Tyle negatywnych komentarzy a ja sobie myślę, że gdyby chcieli to wrzuciliby i piękne jej zdjęcia z tej imprezy tj na których wyglądałaby po prostu korzystniej! Wy wszystkie jesteście takie piękne ? Ile musicie pstryknąć sobie selfie żeby wstawić to jedno? Więc darujcie sobie? Ona nie ma na to wpływu, a mimika twarzy zmienia się czy jak rozmawia, je itp Więcej luzu do innych nie tylko do siebie