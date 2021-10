WYDEKOLTOWANA Patricia Kazadi pręży się na tle wraku samochodu (FOTO)

Ania 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 4 Odpowiedz

Ludzie przecież ona nie ma polskich korzeni.. ona ma afrykańskie korzenie co już daje do myślenia osobą które mają większy iloraz inteligencji niż 10;) ona nie może mieć bardzo szczupłej sylwetki bo po prostu nie ma takiej genetyki, to jest coś takiego jak kardashianki które też nie mogą być z natury bardzo szczupłe ponieważ to nie jest ich genetyka to nie są ich geny...ona nigdy nie była i nie jest gruba,ma po prostu pełniejsza figurę jaką mają latynoski nawet.Jennifer Lopez też nie jest szczupła , mają bardzo podobne kształty tak naprawdę a jakoś jej nikt nie wyzywa z tego powodu? Patrycji czepiacie się ,bo żyje w Polsce a Polacy to czyste bydło .