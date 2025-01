Wygładzona Madonna wygina się na łóżku w przezroczystym wdzianku. Robi wrażenie?

Ta Madonna to juz nie Madonna. W tych ujeciach widze nawiazania do czasow albumu "Erotica". Czyli odgrzewamy kotlety. Inteligencji jej nigdy odmowic nie bylo mozna, dlatego stwierdzenie, ze Madonna "pozuje" na oczytana jest niepotrzebnym i z gruntu blednym przytykiem. Niemniej jednak ciezko mi sobie wyobrazic, ze to radosc z powrotu do domowych pieleszy sklonila ja do wicia sie w kozakach po lozku...