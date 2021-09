Wyluzowana Camila Cabello w bikini wyczekuje powrotu Shawna Mendesa (ZDJĘCIA)

Kiedy sieć obiegły fotografie Camili z joggingu pokazujące, jak bez skrępowania biega w sportowych ciuchach i luźno spiętych włosach, celebrytka wykorzystała okazję, by ogłosić własne ciałopozytywne motto:

Wieczna walka ze swoim ciałem jest już niemodna! Jestem wdzięczna za to ciało, ciało, które pozwala mi robić to, co potrzebuję robić. Jesteśmy prawdziwymi kobietami z kształtami, cellulitem, rozstępami i tłuszczem! - powiedziała.