Wyluzowana urlopowiczka Dominika Gwit posyła fanom uśmiechy z plaży (FOTO)

Dominika Gwit wiele lat temu zaistniała dzięki rolom w kilku popularnych produkcjach, m.in. w filmie Galerianki. Niestety osiągnięcia aktorskie wciąż spychane są na margines z powodu zmagań z wagą, które dominują wśród medialnych doniesień na temat aktorki. Dominika coraz częściej pada też ofiarą przykrych komentarzy, na które cierpliwie i z taktem odpowiada.

Od czasu, gdy Dominika Gwit przeszła "spektakularną metamorfozę" i wróciła do dawnego rozmiaru, internauci poświęcają wyjątkowo dużo uwagi jej wyglądowi. Choć aktorka wielokrotnie zapewniała, że szczuplejsza nie czuła się szczęśliwa, to pod publikowanymi przez nią postami na Instagramie ciągle dochodzi do kolejnych utarczek słownych. Tak też było kilka dni temu, gdy Dominika odpowiedziała na uwagi pozostawione przez obserwujących pod jej nowym zdjęciem.

Dominika Gwit pluska się w mazurskim jeziorze

Informowaliśmy już o wymianie zdań, do której doszło pod niedawnym wpisem aktorki. Wygląda na to, że to nie koniec, bo w jednym z komentarzy figurę Dominiki skrytykowała kolejna fanka, która zarzuciła jej dodatkowo "promowanie niezdrowej diety".

Jestem osobą po 60 roku życia. Jestem bardzo aktywna i zdyscyplinowana. Nie potrafię zrozumieć, a już szczególnie młodych ludzi, jak można doprowadzić się do takiego stanu. (...) Przecież to jest promowanie niezdrowej diety. Proszę mi wybaczyć szczerość, ale mówię to co myślę. Życzę pani dużo zdrowia i jeszcze raz zdrowia, chociaż jest to wątpliwa sprawa przy takiej otyłości - napisała internautka.

Bardzo się cieszę, że dba pani o siebie. Takie komentarze jednak nie są na miejscu. Otyłość nie wynika tylko z niedbania o siebie. Najczęściej jest wynikiem wielu chorób, m.in. agresywnych immunologicznych chorób, z którymi się urodziłam. Walczę z nimi każdego dnia. Nic pani o tej walce nie wie. I Chwała Bogu. Nikomu tego nie życzę. Wszystkiego dobrego! Dużo zdrowia! - odpowiedziała jej wtedy Dominika.

Choć pod niedawnym postem aktorka przeczytała zapewne dużo więcej przykrych słów, to wygląda na to, że zamierza "zwalczać zło dobrem". W weekend na profilu Dominiki pojawiło się nowe zdjęcie, na którym widzimy, jak celebrytka relaksuje się podczas wakacyjnego wypoczynku na plaży. Aktorka nie zapomniała też pozdrowić fanów w charakterystyczny dla siebie sposób.

No cześć! Wysyłam Wam miłość! Kto dziś plażuje? A kto w domu odpoczywa? (...) Odpoczywajcie, relaksujcie się! Buuuziool - czytamy.

Tym razem na szczęście internauci okazali się dużo bardziej wyrozumiali i pod postem pojawiło się wiele miłych słów pod jej adresem.

"Buziaki Domi, wypoczywaj na całego", "Zazdroszczę tak pozytywnego nastawienia", "No jak pięknie, udanego wypoczynku", "Uwielbiam tu zaglądać, bije tu ciepło, szczerość i ogromne poczucie humoru" - zachwycali się fani.

Podziwiacie jej pogodę ducha?