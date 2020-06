Uśmiechnięta od ucha do ucha Dominika Gwit pozuje pod studiem "DDTVN" (ZDJĘCIA)

Iwa 10 min. temu zgłoś do moderacji 9 3 Odpowiedz

Czemu wszyscy czepiają się jej wagi? To tak, jakby czepiać się też zbyt chudych, rudych i z krzywym nosami. Jej fizycznosc to jej sprawa. Otyłość to choroba, jasna rzecz, ale co, kobieta ma nie wychodzić z domu, bo od razu zarzuca się jej promocję choroby? Dajcie spokój!!!