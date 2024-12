Wymowne zakończenie "Faktów". Anita Werner nawiązała do nadchodzących zmian w TVN. "Świat się zmienia"

Gwiazdy TVN: ojciec Andrzeja Morozowskiego z TVN24, Mieczysław Mordechaj Mozes Morozowski (wcześniej nazywał się Mozes Mordka, syn Judka i Maszy), był działaczem młodzieżówki Komunistycznej Partii Polski. Kiedy wybuchła IIWŚ tchórzliwie, natychmiast uciekł z Polski i przebywał w stalinowskim ZSRR. 17. września 1939 roku witał kwiatami wkraczającego na polskie tereny okupanta - Armię Czerwoną i NKWD. Po zakończeniu wojny był wysokiej rangi funkcjonariuszem zbrodniczych instytucji komunistycznego aparatu terroru - Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, UB, następnie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ojciec Tomasza Lisa był prominentnym działaczem PZPR oraz dyrektorem Stacji Hodowli Zwierząt. Wieloletni, do niedawna, redaktor naczelny „Newsweeka”, w latach 80-ych odbywał praktyki studenckie w komunistycznej NRD, na Uniwersytecie im. Karola Marksa w Lipsku. Tadeusz Olejnik, ojciec Moniki Olejnik, był majorem SB. Działał w Biurze „B” MSW PRL. Co ciekawe, w tym samym biurze pracowała matka sędziego Tulei (był Tuleja - obecnie Tuleya, ładniej!), który jest teraz wynoszony pod niebiosa przez nietykalną sędziowską Kastę. Tomasz Sianecki to syn Bolesława Sianeckiego, oficera w komórce Służby Bezpieczeństwa, która prześladowała duchowieństwo i wierzących. Zgłosił się on do pracy w SB w Mińsku Mazowieckim w roku 1964, a po czasie za osiągnięcia i zaangażowanie został przeniesiony do pracy w Warszawie. Pomijając kilkuletnią przerwę, służył w bezpiece do 1990 r. Ojciec Kingi Rusin to współpracownik służb PRL, aktywista ORMO i PZPR, ważny pracownik Radiokomitetu. Jest jeszcze Piotr Kraśko – wnuk największego w PRL antysemity Wincentego Kraśko, sekretarza KC PZPR, odpowiedzialnego za hańbę Marca’68. Ojcem pana Piotrusia był Tadeusz Kraśko, który najbardziej lubił kobiety i wódkę. Drugą żoną pana Tadzia, kapusia SB, była Nina Terentiew, która Piotrusia wylansowała. Edward Miszczak – od1984 roku TW „Milan”, Zarząd II Sztabu Generalnego LWP, czyli Ludowego Wojska Polskiego. Zarząd II SG był całkowicie podległy GRU i KGB z ZSRR (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich). Są jeszcze Gessler, Wojewódzki. Jest Katarzyna „Kasia” Kieli – NIE MOŻNA PISAĆ, CENZURA! I tak dalej… i tak dalej... Witamy w TVN!