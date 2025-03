WYPADEK na planie programu MrBeasta. Rannemu zaoferowano... kupony rabatowe na jedzenie i taksówkę

Wypadek na planie "Beast Games"

Redakcja serwisu Business Insider przedstawiła historię wypadku, do którego doszło na planie "Beast Games". Pewien mężczyzna o imieniu Sam został zatrudniony do pomocy przy rozbiórce planu zdjęciowego, gdzie demontowano np. kilkupiętrową wieżę. Element konstrukcji przy rozbiórce spadł na Sama i poważnie go zranił. Obrażenia sprawiły, że trafił do szpitala. Tam spędził osiem dni.