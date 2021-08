Wyswobodzona Patricia Kazadi zachwyca się reakcją publiki na ryzykowny kostiumik kąpielowy: "TO JEST KOSMOS" (FOTO)

Po latach błądzenia po obrzeżach polskiego show biznesu Patricia Kazadi nareszcie na nowo znalazła się w centrum zainteresowania, kiedy to w ostatnią sobotę podzieliła się z internautami fotką w bikini. Bikini było to jednak wyjątkowe, wyglądało bowiem, jakby w każdej chwili mogło się zsunąć w nieodpowiednią stronę, obnażając pełnię wdzięków wszechstronnie utalentowanej celebrytki. Publika nagrodziła zamiłowanie Patricii do ryzyka, zalewając jej profil kaskadą wyrazów zachwytu. Możemy jednak wnioskować, że nie wszyscy byli w stanie docenić widoku roznegliżowanej celebrytki, o czym świadczy chociażby fakt, że dodawanie komentarzy pod zdjęciami zostało ograniczone przez właścicielkę profilu.