"WYTATUOWANA" Anna Lewandowska chce być jak "królowa życia"... Widzicie różnicę? (FOTO)

Mona 12 min. temu zgłoś do moderacji 6 2 Odpowiedz

Ja serio nie rozumiem jej fenomenu, wytrzymałam na Instagramie Lewandowskiej pół dnia, same reklamy jej biznesów, zdjęcia ciuchów, dzióbki do selfie, wszystko pozowane, sztuczne, ona bardzo pragnąca być taką wyluzowaną, z dystansem, a spięta... nie dałam rady słuchać tego, co mówiła, bo nie ma nic ciekawego do przekazania... Najśmieszniejsze jest to, że chciałam kupić kosmetyki pewnej marki, która mignęła mi na Instagramie, kosmetyki całkiem drogie, z ładną oprawą graficzną, pomyślałam sobie, że przetestuję, a potem patrzę, a to firma w której L. ma udziały, nie mają może jej twarzy na produktach, ale ogólnie kosmetyki są promowane jej wizerunkiem... i doszłam do wniosku: Czy ja chcę kupić cokolwiek od osoby, której wizerunku nie kupuję? Czy serio chcę wydać 100 zł na krem promowany przez osobę, która sprzedaje wszystko? No jakoś nie jestem w stanie kupić tej całej otoczki, mam wrażenie, że tam jest wszystko udawane.