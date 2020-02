Wzburzony Jarosław Jakimowicz zwalcza bębniarzy w Łazienkach Królewskich: "Jestem w szoku. CHORE"!

Obserwując wydarzenia ostatnich tygodni, można by dojść do wniosku, że medialna kariera Jarosława Jakimowicza, niegdysiejszego "Młodego Wilka", przechodzi swego rodzaju renesans. Nie jest to, co prawda, zasługa przełomowej roli w repertuarze, a życzliwej znajomości z Antonim Macierewiczem, ale kto by się czepiał szczegółów.