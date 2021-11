Xawery Ż. USŁYSZAŁ ZARZUTY. Grozi mu do 3 LAT pozbawienia wolności

niepalący 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Parking. Stoję obok samochodu. Obok staje auto z wywiadowcami. Podchodzą , witają się (znamy się słabo ale kojarzymy się, czasem proszą bym na coś tam zerknął). Patrzą na to co ja. 15 metrów dalej na ławce siedzi 5 nastolatków. Jeden zaciąga się i podaje papierosa kolejnemu, ten robi to samo... Tak w pięciu palą tego nieszczęsnego papierosa. Szkoda mi dzieciaków. Pytam wywiadowców: - Zrobicie im coś? - Eee... tam, po co dzieciakom robić problem. Widać iż nie handlują tylko konsumują. Dla kilku gramów nie warto papierków wypełniać. Po czym wsiedli do swojego samochodu i odjechali. Współczuję spotkania idiotów. Od kiedy to w czasie rutynowej kontroli trzepie się człowieka i samochód? Dla jednego grama?