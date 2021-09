Young Leosia otwiera się na temat UKOCHANEGO i komentuje plotki o Żabsonie i Smolastym

Young Leosia to obecnie jedna z najpopularniejszych postaci w polskim show biznesie. Utwory "Szklanki" i "Jungle Girl" kojarzą niemal wszyscy i to one zapewniły młodej raperce szeroką rozpoznawalność. To otworzyło jej drogę do koncertowania, a kwestią czasu były występy w polskiej telewizji.

Rap dąży do materializmu, do robienia tzw. "papieru", by to eksponować. To jest kwestia indywidualna, nie każdy raper to robi. (...) Czy to coś złego, że dążymy do tego, by się wzbogacać i mieć dobrobyt? Prawda jest taka, że nasz dobrobyt to jest też dobrobyt kraju, następnych pokoleń, naszych dzieci - stwierdziła.