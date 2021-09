Wiktoria Gąsiewska ma już dość PYTAŃ O STUDIA: "To jeszcze nie ten moment"

Wiktoria Gąsiewska zadebiutowała na ekranie, będąc jeszcze małym dzieckiem. Dała się poznać szerszej publiczności, występując m.in. w filmie Jana Jakuba Kolskiego "Jasminum". Największą popularność zdobyła jednak dzięki roli w serialu "Rodzinka.pl", która otworzyła drogę do kariery i sporych pieniędzy.

Cały czas czynnie pracuję, a jednak pytanie, czy wybieram się do szkoły aktorskiej, ciągle się pojawia - ubolewa Wiktoria w rozmowie z Faktem. Chciałabym, żeby ludzie zrozumieli, że każdy idzie swoim torem. Czy chciałabym pójść do szkoły aktorskiej? Owszem. Ostatnio włączyła mi się nawet taka lampka, że chciałabym zaznać życia studenckiego. Ale to nie jest jeszcze ten moment - deklaruje celebrytka.