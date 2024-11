Young Leosia krótko o tym, że Kacper Błoński miał 35 partnerek seksualnych w ciągu dwóch lat: "TO NIE JEST JAKOŚ DUŻO"

Generalnie się zgadzam. Facet był wolny, więc mogl uprawiać seks, z kim tylko chciał, o ile była wyrażona na to zgoda. Bardziej mi przeszkadza świadomość, że gdyby takiego samego wyznania dokonała kobieta, to by nie miała zycia w mediach. Wystarczy popatrzeć, co ludzue wypisują o Wieniawie. 2 partnerów w ciągu 7 lat, 3 licząc Barona, z ktorym tylko randkowała. I co? I 70% komentarzy dotyczy tego, że jest "gościnna w kroku" 💀