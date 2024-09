Young Leosia pokazała, jak wyglądała, gdy ważyła 47 kilogramów. "To nie jest jeszcze najgorszy stan, w jakim byłam"

Young Leosia kilka lat temu zadebiutowała jako raperka, która swoją karierę miała okazję rozwijać u boku Żabsona. Byli przyjaciele pokłócili się, a Sara Sudoł postanowiła "pójść na swoje" i założyła wytwórnię Baila Ella Records. To tutaj udało jej się wypromować kolejną artystkę - Bambi, która natychmiast skradła serca fanów.

Young Leosia uwielbia pozostawać w kontakcie ze swoimi miłośnikami. Na Instagramie pokazuje, jak wygląda jej codzienne życie, a oprócz tego porusza ważne tematy. Ostatnio pochwaliła się metamorfozą, jaką przeszła po wygranej walce z zaburzeniami odżywiania.

Young Leosia otwiera się na temat zaburzeń odżywiania

Young Leosia pokazała na Instagramie dwa zdjęcia. Raperka wyznała, że od jakiegoś czasu regularnie trenuje na siłowni oraz stara się jeść zdrowo. Dzięki temu udało jej się doprowadzić swoje ciało do odpowiedniego stanu.

To drugie zdjęcie to nie jest jeszcze najgorszy stan, w jakim byłam. Wtedy moje zaburzenia wynikały z ogromnego stresu, a nie chęci posiadania idealnej sylwetki. Natomiast wiem, że w dzisiejszych czasach jest ogromna liczba kobiet, które przez to, co widzą w Internecie, mają takie zaburzenia w poszukiwaniu swojego "idealnego" wyglądu i ciała - pisała Young Leosia na InstaStories, pokazują, jak wyglądała 7 kilogramów temu.

Raperka przypomniała fanom, że "szczupłe sylwetki z Instagrama" najczęściej wiążą się z zakłamywaniem rzeczywistości.

Pamiętajcie, że to, co tutaj widzicie, to często ściema. Za idealnymi sylwetkami czasami kryje się głodzenie, niezdrowy tryb życia, stres, prywatne problemy albo Photoshop - wyjaśniła.

Young Leosia zaapelowała do fanek, aby zadbały o siebie. Dzięki zdrowemu trybowi życia będą się czuły dużo lepiej - zarówno fizycznie, jak i psychicznie.

Głodzenie się powoduje szereg negatywnych skutków nie tylko w zdrowiu fizycznym, ale przede wszystkim w zdrowiu psychicznym. Jeśli szukacie idealnej sylwetki, uprawiajcie sport, wprowadźcie zdrowy tryb życia, odżywiajcie się odpowiednio, szukajcie pomocy u trenerów i dietetyków, a nie zadręczajcie się głodem, ponieważ coś, co widzicie w Internecie, wydaje się wam "idealne". To taki mój mały apel do wszystkich młodych, pięknych kobiet, które mnie obserwują. Żyjcie zdrowo, dbajcie o swoje zdrowie fizyczne i głowę - dodała.

