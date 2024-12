Za nami finał "Rolnika". Adam od Wiktorii już ma nową miłość, a kandydatki Marcina spięły się na wizji: "Poczułam ULGĘ, że mnie nie wybrał"

Adam moze miał już dziewczynę wczesniej i dlatego tak troszkę sztywno sie pokazał w programie, nie otwierał ust jak mówił. Z problemami jest? ma jakis bagaz doswiadczen chyba. Poczytałam temat Wiktorii, bogata dziewczyna mająca swoje pole i rodzice którzy tez mają pole. Do tego,żeby nie bardzo utknąć na tym polu postanowiła sie pokazac robiąc tik tok, strojąc sie w co dzien inne spodnie, markowe buty,paski.Kto na wsi o tym mysli, ale Ok niech sobie ma na te tik toki te oryginalne spodnie, paski i inne cuda. jeszcze było jej mało sławy to postanowiła jako biedna nie potrafiąca znaleźć sobie faceta zaistniec w TV niby to szukając męża. Wzieła sobie najbardziej zaburzonego, nieotwierającego ust pana Adama i chciała z nim związac przyszłośc. Wielce sie oburzyła i stwierxziła,że nie kazała ani sie do siebie mu przeprowadzac,ani porzucac pracy, chciała tak sobie na odległośc. Czyli wogóle faceta nie szukała, on nie chciał porzucac wszystkiego bo tez sie bał ,że zostanie z niczym, a miał u siebie ciepła posadkę. To taka obopulna chęć pokazania sie, zaistnienia, sławy bez żadnego związku. Ona chyba widziała,że on jakis jest dziwnie spokojny, ma problemy emocjonalne i zyciowe. Nie stworzyłaby z nim związku i wiedziała o tym ,i poczuła niby żal ze ją zostawił. A w gruncie rzeczy sie ucieszyła, ale chciała jeszcze troszke z nim pobyc aby zostac zapraszaną z nim do Tv, jakies wywiady i zasięgi. A tu sie szybko urwało i to ja zabolało. Ona zaraz znajdzie sąsiada i z nim sie związe. On znalazł pewnie jakąś tez podobną do niecgo z charakteru dziewczynkę bez potrzeb i celu. bez hejtu bedę mówiła, ale chyba wiadomo o co chodzi. Wiki była poprostu za mązdra, za bogata, za cwana, za sławna i chciała byc sławniejsza. Tyle o tej relacji.