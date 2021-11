Zaangażowana Małgorzata Kożuchowska apeluje: "Niech nasz głos będzie głosem wszystkich Polaków wobec ZAGROŻENIA Z ZEWNĄTRZ"

Moi Drodzy! - zaczęła. Miniony tydzień był u mnie bardzo intensywny! Dwa różne plany zdjęciowe i spektakle w weekend spowodowały, że moja uwaga musiała być szczególnie skoncentrowana na pracy, a nie było to łatwe... Tak jak pewnie każdy z Was, przejmuję się i przeżywam to, co dzieje się na naszej wschodniej granicy. Trudno normalnie funkcjonować, mając przed oczyma obrazy, które codziennie widzimy w różnych serwisach informacyjnych.

Setki, a nawet już tysiące ludzi sprowadzonych z premedytacją na granicę i uwięzionych przez bezwzględny reżim Łukaszenki. Ludzi oszukanych, wykorzystywanych jako naboje, żywe tarcze w nowym rodzaju wojny: wojny hybrydowej. Porażający cynizm białoruskiego dyktatora . Zostaliśmy postawieni w arcytrudnej sytuacji. Obrona naszych polskich i unijnych granic to nasz oczywisty obywatelski obowiązek , a jednocześnie obowiązek ludzki to pomoc tym, którzy bez tej pomocy stracą życie.

To, co uważam w tej chwili za bardzo ważne, to jedność - niech nasz głos będzie głosem wszystkich Polaków wobec zagrożenia z zewnątrz - wiele razy w naszej historii udowodniliśmy, że to potrafimy. Jeśli chcecie i możecie pomóc wklejam linki do organizacji, które się tym zajmują. W przyszłą niedzielę we wszystkich kościołach jest zapowiedziana zbiórka pieniędzy na te cele. Zbiórki prowadzą również @fundacjaocalenie @polskamisjamedyczna @caritaspl @polski_czerwony_krzyz i wiele innych.