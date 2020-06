Zaangażowana społecznie Sonia Bohosiewicz dołącza do protestu #BlackFriday zamiast #BlackOutTuesday... (FOTO)

Masakra🙈🙉🙊 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Najbardziej to mnie rozsmiesza to, że w PL, w kraju, w którym żyje moze 10 czarnych ludzi w całym kraju, wszyscy nagle stają się obrońcami praw czarnoskórych. Kilka dni temu oglądałam wiadomości i słyszałam, jak to w PL Pani pracująca w służbie zdrowia została wyrzucona ze sklepu, bo ludzie bali się, że zostaną zarażenia. Zastanawia mnie tylko jedno - dla własnych obywateli nie macie szacunku a znajdujące go dla czarnoskorych, którzy nawet nie zamieszkują PL. Co jest z tym krajem nie tak?