Zabiegana Małgorzata Rozenek relacjonuje swój "zajęty" dzień. Fanka: "Pracowity dzień to mają panie sprzątaczki" (FOTO)

Wczoraj wpadłam na filmik z Dakotą tą od Greja pokazywała swój dom i wiecie co zaskoczyła mnie indywidualnością wystroju i charakterem wnętrz nie urządzonych pod sztance jak Rozenek na bogato. Teraz widzę króluje taka moda złoto ,srebro szarości i biel a i marmury które moja listonoszka określiła że czuje sie jak w grobowcu jak czasami ludzie ją wpuszczają do tych wypasionych chat na kredytach.No niestety mało kto ma swój indywidualny charakter i potrafi pokierować wystrojem swojego wnętrza a zlecając to profesjonalistom skazujecie się kochani na co tu dużo mówić nudę bo dom jak z katalogu że strach usiąść żeby nie daj Bóg nie pognieść kanapy.