Żabson pławi się w LUKSUSIE na dubajskich wakacjach z dziewczyną (ZDJĘCIA)

Karlina 2 godz. temu

Wiecie, co jest w tym najgorsze? Nie to, że zarobił te pieniądze i sie nimi chwali, Zarobił, nie ukradł. Niech ma.Ale sposób w jaki je wydaje. Ze spełnienie jego marzeń to zakup ciuchów, torebek i innego szajsu ze znanymi metkami. I to jest tragedia tych w rzeczywistości bardzo biednych ludzi...