Żabsonowi grozi do 8 lat POZBAWIENIA WOLNOŚCI za "spontaniczny" koncert. Waldemar Kasta komentuje: "Zenek może, a Żaba nie?!"

Jednakże życie rapera to nie tylko popiskujące fanki i niezapomniane "aftery". Na własnej skórze przekonał się o tym Żabson, gdy w zeszłym roku na jednym z jego koncertów doszło do nieprzyjemnego incydentu. 26-latek podczas występu w Giżycku próbował skoczyć w tłum fanów, co jednak spotkało się z gwałtowną reakcją pracowników ochrony, którzy momentalnie obezwładnili bożyszcza nastolatek, powalając go na ziemię.