Zac Efron pokazał ODMIENIONĄ twarz na nagraniu z Nicole Kidman. Fani w szoku: "Wygląda na 50 lat" (WIDEO)

dr feelgood 12 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Ostatnio oglądałem jakąś komedię z Zackiem chyba Ricky Stanicky, rocznik bieżący. Nie jestem jakimś wielkim fanem Efrona, ale mam bardzo dobrą pamięć do twarzy. Ostatni film z Efronem jaki oglądałem to produkcja z 2016 z Robertem De Niro. Jego twarz była zupełnie inna, w tym ostatnim filmie wiedziałem że to on, natomiast mój mózg nie mógł zaakceptować innej twarzy.