Zachwycona Anna Lewandowska pokazuje, jak Klara OPIEKUJE SIĘ młodszą siostrą (FOTO)

IzaYY 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Nie akceptuje zarabiania na dzieciach. I co z tego, że Lewandowska zasłania ich twarz. Dzieci wciąż są na zdjęciach, a skoro zarabia na insta, to zarabia też na dzieciach, wrzucając ich foty. Z resztą robi to świadomie, na przykład reklamują ostatnio wózek. Dla mnie to niemoralne