Zakochana Francesca Farago obściskuje się ze swoją ukochaną i... tatuuje jej imię NA POŚLADKU! (FOTO)

Francesca Farago to 27-letnia Kanadyjka, która wystąpiła w reality show Too Hot To Handle (netfliksowej odpowiedzi na Love Island). Show zadebiutowało w sieci w kwietniu ubiegłego roku i od razu stało się hitem. Farago była jedną z najbardziej charakternych bohaterek programu i zdecydowanie dała się zapamiętać. Influencerka szybko zyskała międzynarodową sławę i gigantyczny "following" na Instagramie. Jej konto śledzi już ponad 4,7 miliona fanów.