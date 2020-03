Zakochany Przemysław Kossakowski o związku z Martyną Wojciechowską: "JESTEM SZCZĘŚCIARZEM" (FOTO)

Miki 14 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Jak mnie wkurzają teksty czy pasują do siebie? O co kama? Jak pasują ze fizycznie co to kogo obchodzi najważniejsze ze 2 ludzi jest ze sobą szczęśliwa i wara każdemu kto chce hejtoeac albo wyśmiewać czy niski czy gruby najważniejsze ze się dogadują przecież o to ma chodzić a nie o fizycznośc wygląd;/