Nakarmiona Lara Gessler zdradza sekrety rodzinnej kolacji U MAMY: "Na koniec mogliśmy się już tylko TOCZYĆ" (FOTO)

Nie ma jak u mamy. Po takim deszczowym i dziwnym poniedziałku, jedyne, co mogło uratować sytuację, to pyszna kolacja, w takim gronie. Mama przeszła samą siebie. Zjedliśmy przywiezionego przez nią z Norwegii ekologicznego łososia. Potem był wspaniały krem z soczewicy - przypominający hiszpańskie lentejas - z pieczoną antonówką, faszerowaną rodzynkami i parmezanem - opisuje malowniczo celebrytka. - A na deser naleśniki z powidłami i kwaśną śmietaną. Na koniec mogliśmy się już tylko toczyć. To chyba normalna sprawa, jak się wpada raz na jakiś czas do domu rodzinnego.