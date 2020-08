Zapracowana mama Iggy Azalea dogląda synka na planie nowego teledysku (ZDJĘCIA)

Iggy Azalea to doskonały przykład na to, że popularność i sukcesy w show biznesie nikomu nie są dane raz na zawsze. Choć pochodząca z Australii raperka ma na swoim koncie kilka wielkich przebojów, w tym mega hit Fancy, to po tym, jak stała się znana na całym świecie szybko rozgorzała gorąca dyskusja na temat jej talentu i stopnia, w jakim wykorzystuje afroamerykańską kulturę do własnych celów.