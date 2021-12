Zaradna Kasia Tusk radzi Polakom, jaki prezent zrobić na święta ukochanej osobie: zreperuj DIAMENTOWE KOLCZYKI, napraw PORTFEL CHANEL!

Jako influencerka promująca dobra z wyższej półki Kasia Tusk ma często niemały problem z tym, jak dotrzeć ze swoim przekazem do rodaków, których spory odsetek ma jednak o wiele poważniejsze problemy od tego, czy białe chinosy lepiej pasują do swetra z alpaki, czy z wełny merino. Wpisy o odnajdywaniu prostej radości w makaronikach z paryskich kafejek zwyczajnie mogą ocierać się o śmieszność. Kasia udowadnia jednak, że nie ma dla niej rzeczy niemożliwych.

Jedynie kwestią czasu było, zanim córka premiera poruszy w tym roku na swym poczytnym blogu zagadnienie nadchodzących wielkimi krokami świąt. Jako osoba znająca się na trendach Tusk znakomicie zdawała sobie sprawę, że nie może pozwolić sobie na zachwyt nad niepohamowanym konsumpcjonizmem. Postanowiła więc tym razem zakręcić w alejkę tematów spod parasola "zero waste" . Trzeba przy tym zaznaczyć, że zero waste w wydaniu celebryckim znacznie odstaje od postulatów współczesnej młodzieży, której perspektywa nadciągającej katastrofy klimatycznej spędza sen z powiek.

Kasia słusznie zauważa, że pięknym pomysłem prezentowym może być na przykład zreperowanie starego przedmiotu należącego do obdarowywanej przez nas osoby. Oczywiście nie może tu chodzić jednak przecież o wykonanie pracy we własnym zakresie. Mowa bowiem o skarbach wartych naprawdę poważne pieniądze.

Ja sama liczę zresztą na to, że ktoś podaruje mi prezent w podobnym tonie. Mam ukochany portfel od Chanel, który sporo już przeszedł, a ja za żadne skarby nie chce go wymieniać na nowszy model - jeśli święty Mikołaj czyta ten artykuł, to delikatnie zasugeruję, że można go ładnie odnowić!