Zaradny Michał Wiśniewski składa mebelki dla PIĄTEGO potomka: "Zostały jeszcze 2 miesiące!" (FOTO)

Do narodzin synka Michała Wiśniewskiego zostały już tylko dwa miesiące, a więc pora najwyższa, żeby zakochani zaczęli poważnie myśleć o przygotowaniach do powitania na świecie małego urwisa. Ceny dziecięcej wyprawki spędzają sen z oczu niejednemu polskiemu rodzicowi. Na szczęście Michał i jego partnerka mogli liczyć na wsparcie sponsora, który sprezentował im dziecięce mebelki w zamian za mało subtelną reklamę w mediach społecznościowych.

Pozostały jeszcze 2 miesiące! Ostatni raz skręcałem mebelki ponad 18 lat temu. Dziękujemy (...) za wszystkie te cuda i choć na co dzień nie potrafię wbić sam gwoździa w ścianę, to zabieram się do roboty. Co z tego wyjdzie? Zobaczycie - zapowiada dzierżący wkrętarkę Michał Wiśniewski.