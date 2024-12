Zarejestrowano rozmowę księżnej Kate podczas koncertu. Poruszyła temat swojej choroby: "Nie miałam pojęcia, że ten rok będzie wyglądał, jak wyglądał"

We wtorek Kate i William w imieniu króla Karola III powitali w Londynie emira Kataru, szejka Tamima bin Hamada Al Thani, oraz jego żonę, szejkhę Jawaher. W piątek z kolei para przybyła do Opactwa Westminsterskiego w Londynie, gdzie już po raz czwarty przywitała wszystkich zgromadzonych podczas uroczystego koncertu "Together at Christmas". Towarzyszyła im gromadka dzieci.