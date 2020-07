Żartobliwa Małgorzata Rozenek relacjonuje pałacowe życie w Rozalinie BEZ HENRYKA: "Włączyliśmy mu film, daliśmy popcorn i NIECH SOBIE RADZI" (FOTO)

zonia 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

wezcie popiszcie troche o kims innym. Jestem ciekawa co u Britneay Spears, Madonny, Brada Pitta, Jennifer Aniston juz tu wieki nie bylo, niech nas nawet ta suchotnica Jolie odwiedzi :D A nie tylko Rozenek i Rozenek. Ani to utalentowane, ani jakies wybitnie piekne, a piszecie o niej do znudzenia po 4 razy na dobe.