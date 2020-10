Zaskakująca wypowiedź posła Konfederacji: "Całkowity zakaz aborcji NIE MOŻE MIEĆ MIEJSCA w cywilizowanym kraju!"

Protest w Warszawie. Fala sprzeciwu po decyzji TK ws. aborcji

Co ciekawe, zaczynają to chyba również dostrzegać przedstawiciele skrajnej prawicy.

(...) W mojej ocenie całkowity zakaz aborcji i zmuszanie kobiet do rodzenia np. dzieci bez mózgu nie może mieć miejsca w cywilizowanym kraju. Takie sytuacje postrzegam jako nieludzkie. (...) Wiem, że moje stanowisko może nie zadowolić części prawicy , o skrajnej lewicy po drugiej stronie nie wspominając. W tym przypadku jednak nie jestem przede wszystkim politykiem. Jestem przede wszystkim mężem, ojcem, przyszłym ojcem i człowiekiem. Kieruję się tym, co podpowiada mi sumienie - napisał.

"Chcesz wyjść z twarzą? Powiedz "przepraszam", złóż mandat i schowaj się tak głęboko przed opinią publiczną, jak to tylko możliwe", "Co, już się tchórzu wycofujecie, bo widzicie, że całe społeczeństwo wyszło na ulicę? Już twoje tłumaczenie nic nie pomoże", "To trzeba było nie podpisywać wniosku do TK. A teraz to mleko się wylało", "Doskonale wiedzieliście, jak to się skończy, a teraz udajecie, że nie", "Hańba!" - piszą wściekli wyborcy.