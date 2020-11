Zatroskana Małgorzata Kożuchowska cytuje Piłsudskiego: "Wzywam was do SPOKOJU, jaki powinien panować w narodzie"

Daniel 11 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Rozmawiałem kiedyś z ojcem( skrajna prawica). I mowie mu Ok co byś powiedział jakby podzielić Polskę na dwa kraje: wschód( prawica, wyznawcy PiS) i zachód ( lewica). Co wybierasz? Niemcy czy Białoruś ? On na to : No wiadomo ze zachód, bo nikt nie chce biedy. Myśle ze mieszkańcy Krasnika udzielili by identycznej odpowiedzi 😂 walka z wiatrakami