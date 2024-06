Zawodnik MMA chciał OŚWIADCZYĆ SIĘ swojej dziewczynie. Został UPOKORZONY przed 20 tysiącami kibiców (WIDEO)

Zaręczyny to niewątpliwie nie tylko wyjątkowo romantyczna, ale również jedna z bardziej stresujących chwil w życiu osoby, która zdecyduje się przenieść swój związek na kolejny etap. Czasem okazuje się, że cały wysiłek włożony w przygotowania do tego wydarzenia, może być daremny. Na własnej skórze przekonał się o tym ostatnio pochodzący z Czech zawodnik MMA Lukas Bukovaz.

W Ostrawie w miniony weekend odbyła się Gala Clash of the Stars. Choć wydarzenie obfitowało w emocjonujące starcia, to jednak całe show skradł Lukas Bukovaz, który stwierdził, że to idealny moment, aby oświadczyć się swojej ukochanej. Zawodnik po przegranej walce z Janem Michalkiej zaprosił swoją dziewczynę do oktagonu, wyjął pierścionek i tradycyjnie ukląkł na jedno kolano. Niestety nie usłyszał wyczekiwanego przez wszystkich "tak".