Zbigniew Zamachowski i Gabriela Muskała niebawem się ROZSTANĄ?! "Oboje nie mają łatwych charakterów"

Przeszkodą w związku tej dwójki mają być między innymi ich artystyczne dusze. Jak twierdzi "Na żywo", co jest potwierdzeniem słów jego byłej ukochanej , aktor wciąż nie do końca radzi sobie z takimi codziennymi sprawami, jak chociażby opłacanie rachunków.

Zbyszek mieszka sam i teraz sam musi wszystko ogarniać. Czuje się tym przytłoczony. Doceniał Monikę, która go w tym wyręczała. On jako artysta nie trawi faktur, rachunków i papierów, nie potrafi załatwić spraw przez internet. Na szczęście znalazł oparcie w dzieciach. Młodsza, 19-letnia córka Bronia stara się mu pomóc. Uczy go m.in. jak wykonać szybkie przelewy przez internet - donosi w rozmowie z tygodnikiem osoba z otoczenia Zamachowskiego i dodaje, że Muskała także nie należy do najbardziej zorganizowanych osób. To ten fakt ma właśnie wkrótce położyć się cieniem na relacji aktorskiego duetu.