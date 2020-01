Zbigniew Zamachowski żegna wysuszoną choinkę, WYRZUCAJĄC ją z balkonu prosto w kierunku ukochanej małżonki (FOTO)

obyczaje 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

No tak. To są "jelity". Zwyczaj rodem z PRL-u wziął się ze zwyczajów prostaków, którzy dostawali mieszkania w blokach. Babcia mi opowiadała, że na początku to na balkonach trzymali kury albo prosiaki. Też miałem w bloku takiego jednego pseudointeligenta (pan urzędnik) co wyrzucał choinkę z balkonu ale dzięki Bogu już dawno tam nie mieszkam.