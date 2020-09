Zbulwersowana Katarzyna Skrzynecka OSTRO reaguje na komentarz internautki: "WREDNA i DURNA jak puste pudło!"

Jeszcze niedawno Katarzyna Skrzynecka próbowała wzbudzić współczucie swoich fanów, żaląc się publicznie nad rzekomo opłakanym stanem domowego budżetu . Gwiazda rozpaczała, że najpewniej nie będzie w stanie pozwolić sobie na rodzinny wyjazd do ukochanej Grecji , którą zwykła odwiedzać co roku.

Szybko okazało się jednak, że sytuacja nie jest tak tragiczna, jak mogłoby się początkowo wydawać. W ciągu ostatnich kilku tygodni Katarzyna Skrzynecka zdążyła już pochwalić się w sieci "wyjazdem last minute" do malowniczej Hiszpanii . Obecnie przebywa natomiast na wytęsknionej Krecie , o czym również regularnie przypomina za pośrednictwem Instagrama.

Proszę się nie martwić. To, że brak pani figury i urody i uważa się pani za końsko-męską babę, to jeszcze nie koniec świata. Gdyby była pani jeszcze do tego wredna i durna jak puste pudło - to dopiero byłaby pani chodzącą tragedią - zażartowała wypoczywająca na Krecie urlopowiczka.