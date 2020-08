Zbulwersowana Natalia Kukulska o sytuacji w Polsce: "Musimy mierzyć się z walką o szacunek"

Natalia Kukulska wspiera środowiska LGBT: "Musimy mierzyć się z walką o szacunek"

Zawsze uczyłam dzieci tego, że ludzie są bardzo różni. Dla mnie to jest nie do pojęcia to, co się dzieje. To, co się stało z nami jest przerażające. Agresja wzbudziła się przez to, że ludzie zaczęli bronić swoich praw. Jestem przerażona światem, który mnie otacza. Mam nadzieję, że w naszym myśleniu nastąpi rewolucja.