Zdeterminowana Weronika Marczuk snuje plany na przyszłość: "Nie zarzekam się, że NIE WRÓCĘ DO TELEWIZJI"

Swego czasu Weronika Marczuk cieszyła się sporą popularnością, a jej pozycja w TVN-ie wydawała się być niezagrożona. Do czasu, aż eks-jurorka You Can Dance wplątała się w aferę korupcyjną ze słynnym agentem Tomkiem , w wyniku której jej wizerunek został mocno nadszarpnięty . Skompromitowana celebrytka zmuszona była usunąć się w cień i wynieść się na Ukrainę .

Weronika Marczuk o ciąży: "Pierwsze pięć miesięcy nie było łatwe"

Bo ja się nie zarzekam, że nie wrócę do telewizji, nie zamykam się na to, co przynosi mi życie - wyjawiła w rozmowie z Fleszem. Nigdy nie zgłosiłam się do żadnej pracy, przysięgam! Jeśli pojawią się ciekawe propozycje, chętnie je rozważę. Lubię być niezależna i dlatego mam swoją pracę, swoją firmę. No, może teraz już nie jestem taka niezależna, bo przede wszystkim mam Anię.