"Zdystansowana" Anna Lewandowska dołącza do koleżanek i pokazuje swoje "najgorsze" ciążowe zdjęcie (FOTO)

Kate 3 min. temu

U Zborowskiej teraz fanuszki przekrzykują się jedna przez drugą, że one to nigdy nie czytały pudla 😆 najśmieszniejsze jest to, że sama Zborowska bywa na pudlu jak nie codziennie to bardzo regularnie. Zresztą nie tylko na pudlu, bo artykuły o sobie kupuje na różnych stronach plotkarskich. A co do jej fanek i koleżanek, które ją tak bardzo publicznie wspierają za lajki to co druga z filtrami na zdjęciach, przerobiona albo zoperowana. Lewa majstrowala przy twarzy, Rubik podciagala powieki, Bohosiewicz to ma tyle poprawione, że miejsca mi nie wystarczy. A Zośce się nie chce nawet uczesać ani zmyć makijażu i będzie wszystkim teraz wmawiać, że to jest cool. Jak widać nie jest i nie ma to NIC wspólnego z naturalnym wyglądem.