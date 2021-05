Koleżanki Zofii Zborowskiej zainspirowane jej zdjęciami Z ZAPIEKANKĄ pokazują stare fotki paparazzi

Paulina 23 min. temu zgłoś do moderacji 10 4 Odpowiedz

Szczerze kobietki, każda z nas miała taki moment w ciąży ( krótszy lub znacznie dłuższy) że wyglądała źle, czuła się jak g... i miała zdecydowanie w odlocie to jak wygląda i co ma na sobie oraz to jak wygląda jej cera, włosy czy cokolwiek innego ... I każda również w ciąży miała moment że wyglądała tak zaj... jak nigdy wcześniej ( i później ) nie będąc w ciąży. Nawet nie wiem jak określić kobietę, która jest w stanie hejtować inną kobietę w takim momencie.