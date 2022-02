Zenek Martyniuk DEMENTUJE PLOTKI o kryzysie w małżeństwie: "Wszystko jest na dobrej drodze" (WIDEO)

ZZZ Z KOŚCIER... 18 min. temu zgłoś do moderacji 11 1 Odpowiedz

Mimo, ze jego piosenki to absolutnie nie mój gust to uważam go za jak najbardziej normalnego człowieka, ktoremu tzw woda sodowa nie odbiła. O jego żonie bym już tego nie powiedział - to tyle w temacie.