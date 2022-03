Zjawiskowa Sandra Bullock promuje nowy film w efektownej kreacji od Eliego Saaba (ZDJĘCIA)

Brunner 10 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Na dyskotece w Niemczech zjawił się Rosjanin, z napisem na koszulce: "Ukraincy MAJĄ TRZY PROBLEMY". Wkrótce stanął przed nim Ukrainiec, chłop jak byk: - Ty, chcesz w dziób? - Agresja - to jest pierwszy z waszych problemów - odpowiedział Rosjanin. Ciągle szukacie zwady, nawet wtedy, kiedy nie ma żadnego powodu. Dyskoteka się skończyła, Rosjanin wychodzi, a na zewnątrz czeka na niego tłum Ukraincow. - No, teraz się z tobą policzymy - krzyczą Ukraincy. - A to jest drugi z waszych problemów - powiedział Rosjanin - nie potraficie załatwiać spraw po męsku, sam na sam, tylko zawsze musicie zwoływać wszystkich "swoich". - Zaraz nam to odszczekasz! - wołają Ukraincy, wyciągając noże. - I to jest trzeci z waszych problemów - westchnął ciężko Rosjanin - zawsze na strzelaninę przychodzicie z nożami...