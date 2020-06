Zmarnowana Małgorzata Rozenek ratuje aparycję złotymi płatkami pod oczy przed spacerem z Henrykiem i Radziem (ZDJĘCIA)

Na początku czerwca życie Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana wywróciło się do góry nogami, kiedy pojawił się w nim ich pierwszy wspólny syn - Henryk . Szczęśliwi rodzice dzień w dzień wysyłają w sieci sygnały świadczące o ich niewymiernej radości, jednak szczerze przyznają też, że opieka nad kilkutygodniowym maleństwem to nie same przyjemności, ale też spore obciążenie, które często nie pozwala na spokojny sen.

Takie płatki? Ja wiem, po waszych nocnych imprezach i męskich rozmowach mi to ratuje oczy - zażartowała Małgorzata Rozenek. Pogoda jest rewelacyjna, mam nadzieję, że u was też jest piękne. Jesteśmy w ogródku, zaraz pójdziemy z Henrykiem na spacer. Nie wiem jak wy, ale gdy pojawia się słońce, to mogę być najbardziej zmęczona albo niewyspana, a od razu mi się poprawia humor, a jak jest taka zła pogoda, wczoraj, jak był taki koszmar, to człowiek musi dwa razy więcej wysiłku włożyć w to, żeby się w ogóle ruszyć. Zaraz zabieramy Henryka i gang Majdana na spacer.