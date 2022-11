"Zmęczona" Kate Moss w RYZYKOWNEJ kreacji z dekoltem do pępka oddaje się clubbingowi z koleżanką w Londynie (ZDJĘCIA)

Choć Moss skończy niebawem 49 lat, modelka wciąż jest zapaloną klubowiczką i nie ma żadnych oporów przed zabawą do samego rana. Rozrywkowa gwiazda urozmaiciła sobie środowy wieczór maratonem po modnych lokalach w prestiżowej londyńskiej dzielnicy Mayfair. Modelka wystroiła się tego wieczoru w prześwitującą sukienkę z dekoltem do pępka, w której co rusz wyskakiwał jej biust. Kate sprawiała wrażenie nieco "zmęczonej", gdy z dość nieobecnym wyrazem twarzy szła pod ramię z koleżanką do limuzyny w asyście fotoreporterów, jednak delikatny uśmiech na jej twarzy jasno wskazywał na szampański nastrój.