Znamy KOLEJNĄ osobę z ekipy nowego "Tańca z gwiazdami"! Na parkiet wkroczy ZAGRANICZNA OSOBISTOŚĆ...

Trwają przygotowania do 13. edycji "Tańca z gwiazdami", która już niebawem zagości na antenie Polsatu. Produkcja popularnego show wyraźnie wzięła sobie do serca komentarze widzów, jakoby w ostatnich sezonach to tancerze byli bardziej rozpoznawalni od gwiazd, bo pierwsze nazwiska zapowiadają się obiecująco. Na parkiecie pojawią się m.in. Małgorzata Rozenek, Magda Mołek czy detektyw bez licencji Krzysztof Rutkowski.